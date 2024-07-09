Меморіал: вбиті росією. Ольга Сергєєва, 30 років, Дніпро, червень

Вбиті росією: Ольга Сергеєва у 2015 році перебралася до Дніпра разом з батьками з Донецька, тікаючи від війни. Працювала в SoftServе. Вона була єдиною дитиною у своїх батьків.

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Вбиті росією: Ольга Сергєєва

Життя Ольги Сергеєвої відібрала російська армія, поціливши по Дніпру 28 червня 2024 року.

Внаслідок ракетної атаки кілька поверхів будинку в центрі міста були зруйновані. Три людини загинули. Тіло Ольги рятувальники знайшли 2 липня.

Ользі було 30 років. Навчалася у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. У 2015-му через російську війну протиі України змушена була переїхати з Донецька до Дніпра. Тут також оселилися її батьки. У 2018-му Ольга приєдналась до команди SoftServе, де останнім часом обіймала посаду Change Manager.

«Дива не сталось, ми дізнались, що наша Оля тепер залишиться з нами назавжди, в наших серцях. Російська ракета її вбила, вбила нашу сильну дівчинку. Вона влетіла прямо в її будинок і нахабно обірвала її життя. Життя, яке вона так любила, життя, в якому було так багато сміху, тепла, любові…», – написала колега Олена Корсун «Вона була неймовірно сильною дівчиною, дуже легкою у комунікації й взаємодії, відданою роботі, мала втілити ще багато своїх амбітних планів та цілей», – додали про загиблу у компанії, де вона працювала

У Ольги Сергеєвої залишилися батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/