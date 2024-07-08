Меморіал: вбиті росією. Сергій Азарченков, 19 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією: Сергій Азарченков загинув під час удару бомби. У хлопця не витримало серце. Мати залишила його тіло на вулиці з запискою в руці. Вона не знає, де він похований, бо їй у той день довелося виходити з міста… Він був єдиною її дитиною.

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Вбиті росією: Сергій Азарченков

Сергій Азарченков загинув 20 березня 2022 року у власному будинку в Маріуполі. Під час авіаудару у нього зупинилося серце. Юнаку було 19 років.

Разом із мамою Сергій жив на Лівобережжі поблизу площі Перемоги. Як і багато маріупольців, вони чекали на «зелений» коридор та офіційну евакуацію. Сподівалися, що зможуть вижити попри цілодобові обстріли району.

Трагедія сталася вночі 20 березня.

«Ми спали. Була 23:00. Одна бомба прилетіла в сусідній будинок. Дві інші – в наш. Я памʼятаю сильний удар в обличчя. Мене посікло осколками, а Сергій так і не зрозумів, що сталося. У нього не витримало серце», – розповіла матір Інна «Мати залишила його тіло на вулиці з запискою в руці. Вона не знає, де він похований, бо їй у той день довелося виходити з міста», – додала класна керівниця Тетяна Ільницька

Сергій Азарченков народився і виріс у Маріуполі. Був єдиною дитиною в родині. Навчався в школі №55.

«Захоплювався комп’ютерними програмами. Вигравав престижні конкурси. Був ерудованим, ввічливим і доброзичливим», – згадала вчителька Лілія Аксаментна «Сергій закінчив школу і його одразу взяла на роботу київська ІТ-фірма. Він у своєму віці був найкращим в країні у створенні 3D-моделей», – додала класна керівниця Тетяна Ільницька

У Сергія Азарченкова залишилася мати.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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