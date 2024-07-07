Меморіал: вбиті росією. Данило Кушнір, 19 років, Нікополь, липень

Вбиті росією: Данило Кушнір був дуже спокійним, врівноваженим, чемним хлопцем. Справляє враження людини, на яку можна покластися…

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Данило Кушнір

Життя Данила Кушніра відібрав російський обстріл Нікопольщини Дніпропетровської області. 2 липня 2024 року ворожі війська завдали удару по місту і району, атакувавши артилерією та ударними дронами. В той день у Нікополі і Покровській громаді загинуло четверо людей.

Данилові було 19 років. Навчався у Нікопольському професійному ліцеї, саме закінчив другий курс. Обрав професію будівельника.

«Данило був відповідальним, старанним учнем. Ніколи ні з ким не конфліктував. Мав хист до професійної освіти, проявляв інтерес саме до будівельної галузі», – розповів Олексій Новіков, заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи «Він був дуже спокійним, врівноваженим, чемним хлопцем. Коли я його побачила, то сказала, що він у мене на практиці буде бригадиром. Якби було не дистанційне навчання, то Данило би був моїм першим помічником. Він справляє враження людини, на яку можна покластися», – додала майстриня виробничого навчання Марина Петрівна.

У Данила Кушніра залишилися мама, бабуся й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/