Меморіал: вбиті росією. Сергій Тригуб, 43 роки, Нью-Йорк, червень

Вбиті росією: Сергій Тригуб загинув у своїй квартирі від удару авіабомби. Його 8-рчна донька померла від поранень у лікарні.

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Вбиті росією: Сергій Тригуб

Сергій Тригуб загинув від російського обстрілу селища Нью-Йорк на Донеччині.

28 червня 2024 року ворог атакував Торецьку громаду з авіації, випустивши по селищу авіабомби. Один зі снарядів влучив по багатоквартирній забудові та зруйнував під’їзд п’ятиповерхового будинку. Чоловік загинув на місці, а дружина і їхня восьмирічна донька отримали поранення та потрапили до лікарні. Через два дні дівчинки також не стало.

Сергієві Тригубу було 43 роки. Народився і жив у селищі Нью-Йорк. Займався волонтерством.

«Я знав Сергія понад двадцять років… Він був веселим та добрим. Завжди готовий прийти на допомогу. Таких щирих і чуйних людей, як він, дуже мало. Люблячий батько, гарний друг. Дуже працьовитий, мав золоті руки», – розповів кум Олександр

У Сергія залишилися дружина та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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