Меморіал: вбиті росією. Єва Тригуб, 8 років, Нью-Йорк, червень

Вбиті росією. Єва Тригуб загинула від удару бомби по багатоповерхівці. Також від цього удару загинув її батько. Мама вижила, але отримала поранення. Вона втратила усю свою сім’ю.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Єва Тригуб

Життя Єви Тригуб відібрав російський обстріл селища Нью-Йорк на Донеччині.

28 червня 2024 року ворог атакував Торецьку громаду з авіації, запустивши по селищу авіабомби. Один зі снарядів влучив по багатоквартирній забудові та зруйнував під’їзд п’ятиповерхового будинку.

Батько Єви загинув на місці, а вона з мамою потрапили до лікарні. Врятувати життя дівчинці не вдалося, через два дні, 30 червня, вона померла.

Єві Тригуб було 8 років. Вона навчалася у закладі загальної середньо освіти І-ІІІ ступенів №16 Торецької міської військової адміністрації. Була старанною, відповідальною.

«Євочка була наймолодшою у нашому класі. Прагнула пізнавати все нове, з цікавістю і дитячою допитливістю досліджувала цей світ. Лагідна усмішка супроводжувала її по життю. Щодня я та діти чули від Євочки компліменти, приємні слова, визнання чи утішний відгук. Розум та серце відмовляються повірити у цю непоправну втрату…», – сказала класна керівниця Наталія Ільїна

У Єви залишилися мама, дідусь та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/