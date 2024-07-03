Меморіал: вбиті росією. Ілля Горохолінський, 15 років, Вільнянськ, червень

Вбиті росією: Ілля Горохолінський був скромним, веселим і товариським. Він щойно закінчив 9 клас. Хлопця вбила російська ракета, запущена по мирному місту.
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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.
Вбиті росією: Ілля Горохолінський
Життя Іллі Горохолінського відібрала російська армія, яка обстріляла Вільнянськ у Запорізькій області. 29 червня 2024 року близько 18.00 ворог завдав двох ракетних ударів по місту. Сім людей загинуло. Горіли крамниці, будинки, транспорт.
Іллі Горохолінському було 15-ть. Він закінчив девʼятий клас ліцею «Успіх» Вільнянської міської ради. Був цілеспрямованим, активним.
«Ми його згадуємо, як скромного, веселого й товариського. Він був завжди щирим й відвертим у стосунках з однолітками та вчителями. Користувався повагою серед учнів та своїх наставників», – розповіли у ліцеї
В Іллі залишилися батьки, брат та інші рідні.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
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