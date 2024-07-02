Меморіал: вбиті росією. Дарина Бардаченко, 10 років, Вільнянськ, травень

Вбиті росією: Дарина Бардаченко була єдиною дитиною у родині. Її мама під час удару отримала поранення.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дарина Бардаченко

Дарина Бардаченко загинула від російського обстрілу міста Вільнянськ Запорізької області, який стався 29 червня 2024 року.

Її мама з пораненнями потрапила до лікарні. Загалом цей удар відібрав життя семи людей, із них троє – діти.

Дарині було 10 років. Навчалася у 5-А класі ліцею «Потенціал» у рідному місті. Її пригадують життєрадісною та щирою дівчинкою.

Вона була доброю, чуйною, відвертою, товариською. Відповідальна учениця і любляча донька, єдина в родині. Словами важко передати біль втрати…, – розповіли у школі, де навчалася дівчинка.

У Дарини Бардаченко залишилися мама, тато та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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