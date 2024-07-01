Меморіал: вбиті росією. Станіслав Вакуленко, 50 років, Чернігівщина, березень

Вбиті росією: Станіслав Вакуленко мав інвалідність і їхав до лікарні у Прилуках. Російські військові обстріляли автомобіль. Станіслав і водій загинули.

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Вбиті росією: Станіслав Вакуленко

50-річний Станіслав Вакуленко загинув 1 березня 2022 року. Того ранку він їхав з містечка Ічня до Прилук, що на Чернігівщині. Біля села Ольшана російські військові обстріляли автомобіль. Станіслав і водій Олександр Шабанов загинули.

«Станіслав мав інвалідність і збирався їхати у лікарню до Прилук. Він найняв машину, о 8 ранку вийшов з дому. Їхати пів години всього. Я чекала на дзвінок від нього, а потім сама почала телефонувати, але не додзвонилася. Сусід розповів, що під Ольшаною страшне робиться. Я сильно захвилювалася. Набирала його знову, але безрезультатно. Додзвонилася до медсестри, вона сказала, що Станіслав не приїжджав. Я пішла до сина водія, з яким він їхав. І той мені сказав, що їх розбомбили», – зі сльозами розповіла мама Галина

Тіла чоловіків привезли в Ічню 3 березня. Їх поховали на місцевому кладовищі.

Станіслав Вакуленко народився в Ічні. Після школи навчався в профтехучилищі, відслужив строкову службу в армії. Деякий час працював на будівництві.

Одружився, та сімейне життя не склалося і пара розлучилася. Невдовзі Станіслав захворів, отримав групу інвалідності і більше не працював.

«Ми жили разом. Він мені все допомагав по господарству. А коли почалася війна, то як тільки стріляло неподалік, і мене, і сусідів просив ховатися у підвалі. А тепер я одна. Порожньо, самотньо і сумно без нього», – сказала матір

Слідство встановило військових РФ, які розстріляли автівку, в якій їхав Станіслав. Це солдати Таманської дивізії – 27-річний Кирило Бойков та 26-річний Артем Разінкін.

26 березня 2024 року Колегія суддів Ічнянського районного суду заочно засудила їх до довічного ув’язнення.

У Станіслава Вакуленка залишилися мама, сестра та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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