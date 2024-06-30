Меморіал: вбиті росією. Микола Хатмуллін, 66 років, Чернігівщина, березень

Вбиті росією. Микола Хатмуллін після пострілів покотився у канаву на узбіччя і зміг зателефонувати рідним. Його встигли госпіталізувати. Куля розірвалася всередині і пошкодила всі органи. Чоловік мав сильне серце, тому не загинув одразу…

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Хатмуллін

Миколі Хатмулліну було 66 років. 9 березня 2022-го чоловік їхав на велосипеді, коли біля села Івангород на Чернігівщині у нього почали стріляти російські військові. Після пострілів він покотився у канаву на узбіччі, зміг зателефонувати рідним і пояснити, де він.

Миколу знайшли і відвезли до лікарні в Ічню, надали першу допомогу. Там його також опитала поліція.

Віталій Гапетенко, який був в одній палаті з Миколою, розповів: «Микола казав, що їхав по хліб в Ічню. Думав, на велосипеді його не чіпатимуть».

Близько 14.00 чоловіка повезли на операцію, та врятувати життя не вдалося – за дві години Микола помер.

«Лікарі потім сказали, що куля розірвалася всередині, пошкодила всі органи. Він мав сильне серце, тому не загинув одразу», – розповіла дружина Рита

Поховали чоловіка 10 березня на кладовищі в Івангороді.

Микола Хатмуллін народився у Башкортостані (РФ). Після строкової служби приїхав на весілля до брата, який тоді жив на заході України. Йому тут сподобалося, тому вирішив залишитися. Працював на Рівненщині оператором котлів.

З Ритою познайомився в електричці. Згодом родина придбала дім в Івангороді на Чернігівщині і оселилася там. Це село вибрали через те, що тут жила родичка Миколи.

«Микола був в Афганістані, ліквідовував наслідки аварії на ЧАЕС. Прожив насичене життя. Він був сильним, міг жити ще довго, якби не російські кулі», – сказала Рита

У Миколи Хатмулліна залишилися дружина і діти від першого шлюбу.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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