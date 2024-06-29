Меморіал: вбиті росією. Сергій Деревицький, 47 років, Дніпро, травень

Вбиті росією. Сергій Деревицький. Був помічником машиніста електровоза локомотивного депо станції Нижньодніпровськ-Вузол. Разом з колегою загинув від ракетного удару.

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Вони – не цифри в статистиці.

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Вбиті росією: Сергій Деревицький

Життя Сергія Деревицького відібрала російська ракетна атака на Дніпро 15 травня 2024 року. Йому було 47.

Понад 20 років працював на залізниці. Був помічником машиніста електровоза локомотивного депо станції Нижньодніпровськ-Вузол. Згодом працював машиністом електровоза, слюсарем із ремонту рухомого складу й оглядачем-ремонтником вагонів.

У вільний час займався господарством, мав із родиною город. Планував зробити ремонт вдома, збудувати нову літню кухню, відремонтувати авто.

«Сергій був для мене всім: руками, ногами, очима, бо маю слабке здоров’я. Чуйний, доброзичливий, веселий. Дуже любив дітей – їх у нас двоє, та онуків – теж двійко. Вони його називали улюбленим дідусем. Найбільше у людях він цінував чесність. З людьми сходився легко, усім охоче допомагав. На роботі Сергія дуже шанували, він був безвідмовним і дуже відповідальним», – сказала дружина Віта

Майстер дільниці Руслан Стрельцов пригадує Сергія надійним та пунктуальним. Коли за необхідності йому доручали виконувати обов’язки старшого оглядача, ніколи не підводив.

У Сергія Деревицького залишилися дружина, діти, онуки й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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