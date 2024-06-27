Меморіал: вбиті росією. Катерина Гапетенко, 44 роки, Чернігівщина, лютий

Вбиті росією: Катерина Гапетенко з чоловіком, донькою і зятем їхали до свого села, але в центрі Крупичполя стояв ворожий БТР, який розстрілював усіх без попередження…

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Вбиті росією: Катерина Гапетенко

44-річна Катерина Гапетенко загинула 26 лютого 2022-го у центрі села Крупичполе на Чернігівщині. Вона з чоловіком забрала доньку і зятя у Прилуках і разом родина вже їхала в рідне село – Фастівці. Та в центрі Крупичполя стояв ворожий БТР, який розстрілював усіх без попередження.

«Ми з Ічні виїхали, але там ішла колона, тому дорогу перегородили. Ми розвернулися і поїхали на Івангород, думали у тещі переночувати. Але нас обстріляли», – розповів чоловік Віталій.

Катерина загинула. Віталія поранили шість куль, йому вдалося вижити. «Швидка» з Ічні змогла приїхати лише за добу. Місцевий ветеринарний лікар надавав першу допомогу…

Катерину поховали на другий день у Фастівцях.

Вона була родом із села Івангород. Після одруження працювала кухаркою у колгоспній їдальні, потім – у школі. Деякий час торгувала в магазині. Коли роботи не стало, почала їздити на ринок у Прилуки і продавати домашню городину та молочні продукти.

«Не так давно до війни вона у Києві вчилася на перукарку. Їй це подобалося. Десь рік на заняття їздила кілька разів на тиждень. Стригла людей у селі. Дружина мала гарний характер. Дуже добра людина була, ніжна. Нам її сильно не вистачає», – сказав Віталій.

У Катерини Гапетенко залишилися чоловік, двоє дітей, мама та інші рідні.

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