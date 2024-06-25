Меморіал: вбиті росією. Микола Омельченко, 38 років, Чернігівщина, березень

Вбиті росією. Микола Омельченко віз хліб разом із товаришем. Їх автомобіль розстріляли. Згодом слідство встановило, що злочин скоїли солдати Таманської дивізії

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Вбиті росією: Микола Омельченко

38-річного Миколу Омельченка російські військові вбили 1 березня 2022 року. Він разом із Сергієм Бондаренком віз хліб із Прилук до Ічні. В селі Ольшана автомобіль Миколи розстріляли російські військові.

«28 лютого він із Сергієм поїхав по хліб для місцевих жителів. Завантажилися. Але того дня їх не пропустили назад, бо йшов бій. Тож переночували у Прилуках і зранку поверталися додому в Ічню. Так їх і убили… Тіла 2 березня забрали хлопці з тероборони. Ми поховали Миколу 3 березня в його рідному селі Ступаківка», – розповіла сестра Оксана

Микола Омельченко після школи навчався в профтехучилищі у Сокиринцях. Далі вступив до Ніжинського агротехнічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Працював інженером на агропідприємствах, як-от «Дружба-Нова», СТОВ «Інтер». Одружився, народилися діти. Та сімейне життя не склалося і пара розлучилася.

«Коля був людиною-святом. Він умів організувати всіх, спонтанно повезти нас в зоопарк, на природу. Дуже хотів сімейного затишку, власну родину, щоб його вдома чекали. Зустрів дівчину, у них все серйозно було. Але Колю убили. Це дуже важко згадувати», – сказала сестра.

У Миколи Омельченка залишилися сестра, мама, діти й інші родичі.

У березні 2024 року Ічнянський районний суд заочно засудив винних у вбивстві Миколи та Сергія до довічного ув’язнення. Слідство встановило, що злочин скоїли солдати Таманської дивізії – 27-річний Кирило Бойков та 26-річний Артем Разінкін.

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