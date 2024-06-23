Меморіал: вбиті росією. Світлана Продан, 51 рік, Чернігівщина, березень

Вбиті росією. Світлану Продан разом з чоловіком розстріляли в спини російські військові, коли подружжя їхало велосипедами у сусіднє село на похорон батька…

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Вбиті росією: Світлана Продан

51-річну Світлану Продан разом із чоловіком Григорієм російські військові розстріляли 27 березня 2022 року на Чернігівщині.

Подружжя велосипедами їхало із села Припутні до сусідньої Вишнівки, аби поховати батька Григорія. У цей час проходила російська колона. Чоловіка та дружину розстріляли у спини.

Від отриманих поранень Світлана померла дорогою до Ічні, а Григорій – у лікарні, не доживши до ранку.

Подружжя поховали на подвір’ї місцевої церкви в один день.

«У Вишнівці жили батьки Григорія, під час війни померла мама. Вони її поховали. А за пару тижнів – не витримало й серце батька. І от вже все було готово до поховання, вони їхали в село і їх дорогою розстріляли. Світлана ще змогла додзвонитися мамі в Київ і сказати про те, що сталося…» – пригадала Любов Семена, двоюрідна сестра Світлани

Світлана народилася у селі Припутні. Після школи закінчила медучилище у Києві за спеціальністю фельдшерки-лаборантки. Коли навчалася на останньому курсі, одружилася з Григорієм. Деякий час родина жила в Києві, а згодом повернулися у рідне село жінки.

Там вона працювала медсестрою у лікарні, потім – у фельдшерсько-амбулаторному пункті. Після скорочення разом із чоловіком вела господарство: вирощували городину, тримали худобу, пасіку. Домашні продукти продавали на ринку.

«Світлана була щирою. Не могла відмовити іншим у допомозі. Якщо треба, то і вночі ставила людям крапельниці, і пологи приймала. Нам усім її не вистачає», – сказала Любов

У Світлани Продан залишилося троє дітей, мама та інші рідні.

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