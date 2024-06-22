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Меморіал: вбиті росією. Людмила Бойша, 63 роки, Херсонщина вересень

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Меморіал: вбиті росією. Людмила Бойша, 63 роки, Херсонщина вересень

Вбиті росією: Людмила Бойша була доброю і спокійною жінкою. У вільний час обожнювала в’язати шкарпетки та шарфи. Вона йшла по гуманітарну допомогу, коли російська армія почала обстріл…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

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Вбиті росією: Людмила Бойша

Меморіал: вбиті росією. Людмила Бойша, 63 роки, Херсонщина вересень

Людмила Бойша загинула у селі Львове Херсонської області 21 вересня 2023 року. Вона йшла по гуманітарну допомогу, коли російська армія почала обстріл.

Людмилі було 63 роки. Родом з села Азовське Херсонської області. Закінчила місцеву школу. Навчалася на кухарку, втім за фахом не працювала. Була робітницею на фермі, останні 10 років працювала на полях. У вільний час обожнювала в’язати шкарпетки та шарфи. Мала домашню улюбленицю – кішку.

«Вона була добра, спокійна. Водночас, як із чимось не погоджувалася – виявляла свою позицію», – розповіла про Людмилу дружина її брата, Тетяна

Поховали жінку на кладовищі у селі Львове. У неї залишилися син, брат, сестра й  онучка

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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