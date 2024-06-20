Меморіал: вбиті росією. Сергій Карих, 37 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією. Коли почався обстріл, Сергій побіг рятувати дружину. Йому вдалося виштовхнути її. Далі У жінки була розбита голова. Сергію відірвало праву руку, перебило артерію. За декілька хвилин він стік кровʼю…

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Вбиті росією: Сергій Карих

Сергій Карих загинув від російського удару по центральному району Маріуполя 13 березня 2022 року. Він отримав смертельне осколкове поранення у будинку на вулиці Зелінського.

Сергієві було 37 років. Корінний маріуполець, старший син у родині. Коли батьки розлучилися, із братом залишився жити з мамою. Працював зварювальником на металургійних підприємствах. У 2012-му важко переніс втрату мами, яка померла через рак мозку.

У 2021-му одружився із коханою Оленою.

«Це була хімія. Іскра! Доля! Я у 37 років зрозуміла, що існує любов з першого погляду і назавжди. Ні до, ні після я не зустрічала настільки світлих людей. Його любили друзі, моя сімʼя, діти, тварини. Поважали колеги, керівництво. Він не намагався комусь догодити, він просто був собою – веселим, відповідальним, чесним, добрим. Водночас мав якийсь титановий стрижень всередині. Був вірним собі, не вмів лукавити. Вважав, що людина завжди має залишатися людиною, допомагати тому, кому складніше, хто слабший», – розповіла Олена

Під час повномасштабної війни Олена та Сергій були в Маріуполі. До останнього не вірили, що така війна можлива.

12 березня 2022 року снаряд потрапив у будинок навпроти. Обличчя Сергія посікло осколками. Вони з Оленю були на кухні. Потім спустилися до підвалу. На вулиці було -10.

Наступного дня Олені здалося, що все притихло, і вона побігла за теплими речами в квартиру, а також хотіла забрати кота. Почався обстріл. Сергій побіг по дружину. Йому вдалося виштовхнути її до вхідних дверей. Далі внаслідок вибуху жінка опинилася аж біля сусідських. У неї була розбита голова. Сергію відірвало праву руку, перебило артерію. За декілька хвилин він стік кровʼю…

«Я ще довго біля нього плакала, а потім сусіди відтягнули мене в підвал. На вулиці та в інших будинках тоді загинуло багато людей», – додала Олена

Тіло Сергія залишалося в коридорі квартири ще вісім діб. З підвалу не було можливості вийти через постійні обстріли. Потім сусіди допомогли Олені винести його на вулицю. Вона загорнула Сергія в ковдру і поклала біля дому. Туди знесли вже кілька десятків інших тіл.

У підвалі Олена з сусідами була до 6 квітня. За 26 днів без доступу до їжі та питної води, знаючи, що тіло її коханого лежить під будинком, Олена схудла на 21 кілограм.

«У той же день наш будинок закидали фосфорними шашками та підпалили. Восьмипідʼїздний п’ятиповерховий будинок на 144 квартири. Усі знали, що там цивільне населення з дітками та безпомічними старенькими. Дім горів, але ми вийти не могли. Обстріл, який не закінчувався. Не знаю, як ми вижили, випадково…», – сказала Олена

Сергія поховали за будинком на 40-ий день після загибелі. Дружина залишила на могилі та тілі запис із його даними. У серпні була ексгумація. Олена дізналася про це за день до виїзду з Маріуполя – волонтери допомогли їй дістатися Європи.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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