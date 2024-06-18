Меморіал: вбиті росією. Тетяна Храпіна, 55 років, Харків, травень

Вбиті росією. Тетяна Храпіна працювала в друкарні «Фактор-Друк», по якій вдарили окупанти. Обожнювала тварин і часом віддавала свій обід безхатнім чотирилапим. Удома мала улюбленого кота Бублика, а в типографії – кицю Марусю… Син Тетяни служить в ЗСУ.

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Вбиті росією: Тетяна Храпіна

Життя Тетяни Храпіної обірвала російська ракетна атака на Харків 23 травня 2024 року. Вранці того дня ворог завдав удару по друкарні «Фактор-Друк», де працювала Тетяна. Поряд загинули шестеро її колег.

Тетяні Храпіній було 55 років. Народилася та жила у Харкові. Здобула поліграфічну освіту з відзнакою.

20 років працювала друкаркою-тиснильницею на «Фактор-Друк». Отримала низку почесних грамот і подяк за свою роботу. Дуже любила поліграфію. Була професіоналкою, доброю наставницею, виростила кілька поколінь фахівців.

Також Тетяна обожнювала тварин, пригадують колеги і часом віддавала свій обід безхатнім чотирилапим. Удома мала улюбленого кота Бублика, а на типографії – кицю Марусю.

«Тетяна була з великим внутрішнім світом, Людиною з великої літери. Із нею можна було жартувати, плакати, а потім знову жартувати й сміятися від душі. Вона любила розповідати історії з власного життя, які ставали повчальними для інших, були прикладом. А її дзвінкий сміх – це пісня, від якої сміялися всі довкола. До неї прийдеш чи подзвониш їй – і в будь-який час вона вислухає і дасть пораду», – розповіла колега Тетяна «Ми запам’ятаємо Тетяну гарною подругою, безцінною колегою, веселою, світлою людиною, доброта якої не мала меж», – додали співробітники друкарні.

У Тетяни Храпіної залишились донька і син.

Син, друкар «Факор-Друк», став на захист країни у лавах ЗСУ. Донька теж працювала на типографії.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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