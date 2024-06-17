Меморіал: вбиті росією. Микола Матлахов, 70 років, Середина-Буда, червень

Вбиті росією. Микола Матлахов був дуже добрим, обожнював рибалити, збирати гриби, ягоди… Він саме був надворі, коли на город впав ворожий снаряд.

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Вони – не цифри в статистиці.

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Вбиті росією: Микола Матлахов

Життя 70-річного Миколи Матлахова відібрав російський обстріл Сумської області.

4 червня 2024 року ворог атакував приватний сектор та житлові будинки міста Середина-Буда. Чоловік саме був надворі, коли снаряд упав на городі. Осколком йому пробило грудну клітку.

Миколі Матлахову було 70 років. Народився і жив у Середина-Буді. Працював майстром відділу технічного контролю на місцевому заводі з виготовлення металургійного обладнання, також був робітником у школі. Згодом вийшов на пенсію.

Обожнював рибалити, збирати гриби, ягоди. Його згадують порядною та чуйною людиною.

«Він був дуже добрим. Часто приходив на допомогу іншим, нікому не відмовляв, коли щось було потрібно», – сказала дружина Надія

У Миколи Матлахова залишилися дружина Надія, сини Сергій та Олександр й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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