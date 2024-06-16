Меморіал: вбиті росією. Михайло Скрипник, 22 роки, Одеса, червень

Вбиті росією. Михайло Скрипник працював на підприємстві «Таврія В». Поруч загинули двоє його колег, а третій помер у лікарні.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Михайло Скрипник

Життя Михайла Скрипника відібрав російський обстріл Одеси 14 червня 2023 року. Тоді ворог вдарив «Калібрами» з акваторії Чорного моря, поціливши у продовольчі склади торговельної мережі. Поряд загинуло ще двоє колег Михайла – Антон та Ігор, а третій, Юрій, через кілька днів помер у лікарні.

Михайлові Скрипнику було 22. Він працював на підприємстві «Таврія В» в Одесі близько двох років. Рідні та знайомі відгукуються про нього, як про відповідального, доброго, позитивного.

«Це були надійні, працьовиті хлопці. Безконфліктні і товариські. Ми не можемо оговтатися від такої трагедії…», – сказали про загиблих їхні колеги

У Михайла залишилися мама, тато і старший брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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