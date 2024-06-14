Меморіал: вбиті росією. Артур Покутній, Кривий Ріг, червень

Вбиті росією. Артур Покутній був велобайкером, спортсменом. Брав участь у змаганнях, заїздах. Любив фотографувати. Планував приєднатися до лав Збройних Сил України. Його життя обірвав російський обстріл Кривого Рогу 12 червня 2024 року.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Артур Покутній

Вбиті росією. Артур Покутній був велобайкером, спортсменом. Брав участь у змаганнях, заїздах. Любив фотографувати. Планував приєднатися до лав Збройних Сил України. Його життя обірвав російський обстріл Кривого Рогу 12 червня 2024 року.

Життя Артура Покутнього обірвав російський обстріл Кривого Рогу 12 червня 2024 року. Тоді ворог вдарив по житловому сектору балістичною ракетою. Після розбору завалів стало відомо про девʼятьох загиблих людей.

Артур жив у Кривому Розі. Був велобайкером, спортсменом. Брав участь у змаганнях, заїздах. Любив фотографувати. Планував приєднатися до лав Збройних Сил України, щоби захищати свою сім’ю і країну.

«Завжди життєрадісний, усміхається на повну, розумний, відкритий до людей. Друг, з яким весело проводити час та спілкуватися на різні теми, обожнює велосипеди і відпочинок на воді. Друже, ти назавжди будеш в серці нашого колективу, світла памʼять», – написали друзі з команди «Велозавр» «Це була найдобріша людина, яка завжди з розумінням до всього ставилася. Ми були найкращими друзями. Він умів правильно мотивувати, давати поради, із ним завжди було весело і легко», – сказала близька подруга Олександра

У Артура залишилися мама, брат та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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