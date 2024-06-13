Меморіал: вбиті росією. Наталія Горячун, 46 років, Полтава, червень

Вбиті росією. Наталія Горячун працювала медичною сестрою у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Була професіоналкою високого класу. Росіяни вдарили по її будинку…

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Вбиті росією: Наталія Горячун

Життя Наталії Горячун обірвалося внаслідок російського обстрілу Полтави 7 червня 2024 року. Ворог влучив у приватний будинок. Наталію вдалося врятувати з-під завалів та госпіталізувати. Вона була у важкому стані і наступного дня її життя обірвалося.

Наталії Горячун було 46 років. Родом із Полтавщини. Працювала медичною сестрою у відділенні інтенсивної терапії новонароджених 1-ї міської клінічної лікарні.

«Наталія Олексіївна була професіоналкою високого класу, відповідальною, щирою, скромною, доброзичливою, життєлюбною, привітною, з великим бажанням лікувати і допомагати новонародженим дітям. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про цю завжди позитивну, сонячну, світлу медичну сестру, добру фахівчиню, людину – віддану роботі й колективу», – написали про неї колеги

У Наталії Горячун залишилися батьки, діти та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/