Меморіал: вбиті росією. Наталія Крамчанінова, 20 років, Нью-Йорк, червень

Вбиті росією. Наталя останнім часом жила у Дніпрі. А до Нью-Йорку приїхала провідати маму. Того дня російська армія вкотре вдарила по житловому кварталу…

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Крамчанінова

Наталія Крамчанінова загинула 5 червня 2024-го у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Тоді російська армія вкотре вдарила по житловому сектору селища. Наталія приїхала у рідний Нью-Йорк із Дніпра, щоб навідати маму.

Дівчині було 20 років. Закінчила школу №17 у Нью-Йорку, а потім здобувала освіту у Костянтинівську вищому професійному училищі. Останнім часом жила у Дніпрі та віддалено працювала.

«Це була добра, чуйна, активна та позитивна дівчина. Під час навчання дуже старалася, виконувала всі домашні завдання. Знаходила спільну мову з ровесниками і вчителями, брала участь у позакласних заходах, зокрема грала ролі у виставах. Після закінчення школи, коли ми бачилися, завжди радо спілкувалася, обіймалася. Така відкрита і товариська…», – розповіла колишня класна керівниця Наталії, Юлія Михайлівна

У неї залишилася мама та бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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