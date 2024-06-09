Меморіал: вбиті росією. Іван Харченко, 29 років, Харків, травень

Вбиті росією. Іван Харченко був футболістом і єдиною дитиною у своїх батьків. Молодий, красивий, радісний. Гордість і надія тата…
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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.
Вбиті росією: Іван Харченко
Життя Івана Харченка відібрала російська армія проти ночі 31 травня 2024 року в Харкові.
Ворог поцілив по житловому будинку у Новобаварському районі. Під завалами опинилися люди. Шестеро мешканців загинуло внаслідок тієї атаки.
Іванові Харченку було 29 років. Родом із Харківщини, навчався у Великобагачанській школі. Учнем почав займатися футболом. Далі вдосконалював майстерність в академії харківського «Металіста». Завершивши навчання, виступав за ФК «Металіст-2», а потім – за ФК «Велика Багачка».
«Молодий, красивий, радісний. Гордість і надія тата… Ти навіки залишишся у наших серцях», – написала про Івана Ірина Нагога.
«Ми з Іваном разом навчались у Харкові. Усі в групі називали його Ванька. Це був дуже веселий хлопець, завжди з усмішкою», – додав одногрупник Віталій Панченко.
В Івана Харченка залишилися батьки й інші рідні.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
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