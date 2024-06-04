Меморіал: вбиті росією. Анастасія Гріценко, 11 років, Чугуєв, вересень

Вбиті росією. Настя дуже любила природу, тварин. Мала черепашку, кицю, а також рибок і цуценя. Анастасію Гріценко ще встигли доправити до лікарні. Вона померла на операційному столі через внутрішню кровотечу. Від влучань ворожих ракет будинок її родини був повністю зруйнований…

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Вбиті росією: Анастасія Гріценко

11-річна Анастасія Гріценко загинула у Чугуєві на Харківщині. 17 вересня 2022 року російські військові завдали по місту ракетних ударів. Від влучань будинок її родини був повністю зруйнований. Настю ще встигли доправити до лікарні, та на операційному столі вона померла через внутрішню кровотечу.

Анастасія народилася у Харкові. Дистанційно навчалася у пʼятому класі місцевої школи №60. Грала на гітарі і малювала – ці два заняття їй подобалися найбільше. Також проводила час за компʼютером, вела соціальні мережі. Зокрема, у Тік-току розповідала, як навчає своє цуценя різноманітних команд.

«Вона зростала спокійною дівчинкою. Дуже любила природу, тварин. Ми її цьому навчали. Настя мала черепашку, кицю, а також ми купили для неї рибок і цуценя», – розповів батько Андрій

Анастасію Гріценко поховали у Харкові на дитячій алеї 18 кладовища. У неї залишилися батьки, старший брат, дві бабусі, дідусь і двоюрідні сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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