Меморіал: вбиті росією. Ірина Дьошина, 63 роки, Торецьк, травень

Вбиті росією: Ірина Дьошина працювала у будинку дитячо-юнацької творчості. Її згадують щирою та добро людиною. Росіяни прямим влучанням зруйнували під’їзди у двох багатоповерхівках. Чоловік Ірини теж загинув.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ірина Дьошина

Життя Ірини Дьошиної відібрала російська армія 28 травня 2024 року. Того вечора ворог атакував Торецьк на Донеччині та поцілив по житловому кварталу в центрі міста.

Прямим влучанням окупанти зруйнували під’їзди у двох багатоповерхівках і будівлю підприємства. Той обстріл відібрав життя також чоловіка Ірини Миколаївни, Василя.

Ірині Дьошиній було 63 роки. Працювала у будинку дитячо-юнацької творчості у Торецьку. Вела гурток, де навчала, зокрема, створювати різноманітні вироби з паперу. Коли виповнилося 45, Ірина вийшла на пенсію за вислугою років. Її пригадують щирою та добро людиною.

«Дружня родина, дуже відповідальні люди, ніколи не відмовляли в проханні чи зверненні інших», – розповіли про Ірину та Василя у Торецькій міській військовій адміністрації

Поховали подружжя на кладовищі в Торецьку.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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