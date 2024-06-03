Меморіал: вбиті росією. Ірина Дьошина, 63 роки, Торецьк, травень

Вбиті росією: Ірина Дьошина працювала у будинку дитячо-юнацької творчості. Її згадують щирою та добро людиною. Росіяни прямим влучанням зруйнували під’їзди у двох багатоповерхівках. Чоловік Ірини теж загинув.
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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.
Вбиті росією: Ірина Дьошина
Життя Ірини Дьошиної відібрала російська армія 28 травня 2024 року. Того вечора ворог атакував Торецьк на Донеччині та поцілив по житловому кварталу в центрі міста.
Прямим влучанням окупанти зруйнували під’їзди у двох багатоповерхівках і будівлю підприємства. Той обстріл відібрав життя також чоловіка Ірини Миколаївни, Василя.
Ірині Дьошиній було 63 роки. Працювала у будинку дитячо-юнацької творчості у Торецьку. Вела гурток, де навчала, зокрема, створювати різноманітні вироби з паперу. Коли виповнилося 45, Ірина вийшла на пенсію за вислугою років. Її пригадують щирою та добро людиною.
«Дружня родина, дуже відповідальні люди, ніколи не відмовляли в проханні чи зверненні інших», – розповіли про Ірину та Василя у Торецькій міській військовій адміністрації
Поховали подружжя на кладовищі в Торецьку.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
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