Меморіал: вбиті росією. Лариса Глушко, 46 років, Покровськ, травень

Вбиті росією. Ларису, згадують доброю, ввічливою, уважною до сусідів. Вона завжди пригощала всіх смаколиками, які готувала сама. Обожнювала чоловіка та сина, якого теж назвали Миколою… Лариса Глушко загинула від російських снарядів. Поруч загинув її чоловік. 10-річний син подружжя залишився сиротою.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Лариса Глушко

Лариса Галушко загинула внаслідок російського обстрілу села Ріг на Донеччині 21 травня 2024 року. Близько 23.00 ворог вдарив по цьому населеному пункту, що біля міста Покровськ. Поряд обірвалося життя її чоловіка Миколи. Десятирічний син пари зазнав мінно-вибухової травми.

Ларисі Галушко було 46 років. Народилася у Донецьку. Займалася домашнім господарством, створювала та дбала про затишок в оселі. Чудово готувала. У серпні 2024-го вони з чоловіком мали відзначити 12-ту річницю весілля.

Вона була дуже життєрадісною. Ті, хто знав Ларису, згадують її доброю, ввічливою, уважною до сусідів. Вона завжди пригощала всіх смаколиками, які готувала сама. Обожнювала чоловіка та сина, якого теж назвали Миколою, – розповіла колишня колега Миколи Галушка, Інна Золотарська

У Лариси Галушко залишилися син та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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