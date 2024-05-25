Меморіал: вбиті росією. Захисник Олексій Дяговець, 36 років, Харківщина, липень

Вбиті росією: Олексій Дяговець був розвідником. «Він дуже вірив в нашу перемогу і мав бажання допомогти якнайшвидше її наблизити, бо «Хто, як не ми?» – завжди казав, бо правда і добро мають панувати!» – розповіла про загиблого дружина…

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Вбиті росією: Захисник Олексій Дяговець

Молодший сержант Олексій Дяговець, позивний Регбіст, загинув 14 липня 2023 року під час виконання бойового завдання між селами Підстепне і Козачі Лагері Херсонської області. Воїну було 36 років.

Олексій Васильович народився в селі Нові Боровичі Чернігівської області. Жив у Чернігові. У 2008 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Працював у Чернігівському національному технологічному університеті, очолював федерацію регбі Чернігівської області та був капітаном команди «Камелот». Захоплювався спортом, риболовлею та мисливством. З 2017-го служив у Національній поліції України, остання посада – начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Чернігівській області.

З початку повномасштабного вторгнення старший лейтенант поліції Олексій Дяговець брав участь в обороні рідної Чернігівщині. У січні 2023 року звільнився з поліції та вступив до лав в/ч А0504 Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків Олексій був нагороджений відомчими відзнаками МВС та Національної поліції, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та відзнакою МВС «Вогнепальна зброя». А також посмертно – медаллю «За оборону Чернігова».

«Про Олексія можу говорити багато і все тільки хороше. Він був з тих чоловіків, яких називають справжніми! Людина з великої букви! Найкращий чоловік, син і батько. Справжній патріот з правильними цінностями і поглядами на життя. Мудрий, чесний, сміливий, справедливий. Він поєднував у собі всі найкращі якості. Такі, як Олексій, мали б будувати світле майбутнє в нашій країні та бути прикладом для підростаючого покоління. Але, на жаль, Олексія з нами більше нема… і це гірка втрата, як для близьких, так і для всього нашого суспільства. Він дуже вірив в нашу перемогу і мав бажання допомогти якнайшвидше її наблизити, бо «Хто, як не ми?» – завжди казав, бо правда і добро мають панувати!» – розповіла про загиблого дружина Оксана

Поховали воїна на кладовищі «Яцево» в Чернігові.

В Олексія залишилися мама, дружина та дві доньки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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