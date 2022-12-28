Меморіал: вбиті росією. Ветеран АТО Юрій Єрмолаєв, 40 років, Буча, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юрій Єрмолаєв

40-річний активіст та ветеран АТО Юрій Єрмолаєв загинув 20 березня 2022 року в Бучі. Ворог убив Юрія пострілом в скроню у приміщенні дитячого садка на вулиці Центральній, 39. Там під час окупації міста військовослужбовці РФ допитували й катували людей.

Юрій був родом із Бучі. Активіст. Виступав проти вирубки місцевого лісу, брав участь в акціях на захист вікових дубів. Боровся проти незаконних забудов у зелених зонах міста. Писав статті, як колумніст, для місцевого сайту «Громада Приірпіння», в яких виступав на захист Бучанського лісу. Юрій був учасником Революції Гідності, а в 2014-му пішов добровольцем на фронт, захищав Донецький аеропорт. Наступного року Юрія нагородили відзнакою «За заслуги перед містом Буча».

У 2016-му Юрій заснував ГО «Бучанська міська організація ветеранів АТО» – для допомоги військовим, зокрема, в забезпеченні житлом. У 2020-му закінчив Київський університет імені Бориса Грінченка, здобув освіту психолога.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій приєднався до самоорганізованої територіальної оборони. Поки з ним був зв’язок, розповідав рідним, що допомагав людям виходити з Бучі до Ірпеня для евакуації. 8 березня зв’язок з Юрієм обірвався. Сестра Ольга припускає, що перед убивством його тримали в полоні.

«Юра був чесною, порядною людиною, правдорубом. Не терпів несправедливості. Любив своє місто, хотів щоби воно було чисте й екологічне. Він допомагав людям, навіть не дуже знайомим. Допомагав тим, хто опинився в скруті. Мріяв добудувати свій будинок в Бучі. Знайти жінку, з якою був би щасливий. Також мріяв про власний бізнес», – розповіла сестра Ольга.

У Юрія Єрмолаєва залишилися 82-річна мама, сестра та дві доньки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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