Меморіал: вбиті росією. Володимир Білик, 35 років, Харківщина, травень

Вбиті росією. Володимир Білик працював на комунальному підприємстві «Харківводоканал». У неділю, після насиченого робочого тижня, Володимир разом зі знайомим поїхав рибалити. Від того удару по базі відпочинку у Черкаській Лозовій загинуло семеро людей.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Володимир Білик

35-річний Володимир Білик загинув 19 березня 2024 року внаслідок удару російської армії ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова, що неподалік Харкова.

Це була неділя. І після насиченого робочого тижня Володимир разом зі знайомим поїхав рибалити. Від того удару по базі відпочинку у Черкаській Лозовій загинуло семеро людей.

Володимир Олександрович жив у Харкові. Закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

З 23 липня 2007 року працював на комунальному підприємстві «Харківводоканал». Був слюсарем-сантехніком. Як розповіли колеги, Володимир працював під керівництвом своєї мами Вікторії, яка на той час була майстринею на підприємстві. На початку повномасштабного російського вторгнення вона виїхала за кордон.

У березні 2023 року Володимира призначили майстром дільниці Шевченківського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення». Там він працював до останніх днів.

«Володимир був дуже добрим, скромним. На роботі проявив себе з найкращого боку – спочатку як висококваліфікований працівник, а згодом і як умілий організатор ремонтних робіт. У колективі мав авторитет і повагу», – розповіли колеги

У Володимира Білика залишилися мама, син і цивільна дружина.

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