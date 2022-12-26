Меморіал: вбиті росією. Батько шістьох дітей Микола Савченко, 45 років, Сумщина

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Савченко

45-річного Миколу Савченка російські солдати катували, а потім убили пострілами в серце та голову. Його тіло військові ЗСУ знайшли 21 березня у селі Білка Сумської області на території фермерського господарства.

Обставини та точна дата загибелі Миколи Савченка – невідомі. Дружина розповідає, що він зник 3 березня – на другий день після того, як до села зайшла російська техніка.

«Ми разом із дітьми ночували в погребі. Зранку з Миколою вийшли за харчами та водою. Потім я спустилася до дітей в погріб. Через декілька хвилин чоловік мене покликав і попросив телефон, мав кудись подзвонити. Я спитала: «Ти швидко?». Відповідь була: «Через п’ять хвилин». Це були останні слова, які я чула від Миколи», – згадує дружина Людмила

Микола Савченко працював на Тростянецькій мельниці, був електромонтером. Колеги, друзі та знайомі згадують його як уважного та відповідального працівника, а також – як небайдужу людину, завжди готову допомогти іншим.

«Микола був працьовитим. В колективі його дуже поважали. Він мав добре серце і любив життя», – говорить Сергій Дубовик, колега Миколи. «Я прожила поряд з Миколою більше 30 років. Він виріс у мене на очах. Став порядною, ввічливою і доброю людиною. Хто б до нього не звертався за будь-якою допомогою – він завжди йшов на зустріч», – розповідає сусідка Світлана Пісковець.

Незадовго до війни родина Савченків створила дитячий будинок сімейного типу. Ініціатором був Микола, згадує дружина. До цього вони були прийомною родиною для трьох малюків. Це були діти з однієї сім’ї, але народжені в різних містах – двоє в Сімферополі та одна в Запоріжжі. Опісля пара взяла під опіку ще трьох діток – з міста Лебедин (Сумщина).

«Микола дуже любив усіх дітей. Незважаючи ні на що. З якої б родини вони не були. Завжди старався їх згуртувати та захисти. Хотів допомогти кожній дитині бути щасливою в нашій родині», – каже Людмила.

Тепер вона залишилась сама виховувати шістьох дітей, яким від 5 до 12 років

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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