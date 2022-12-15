Меморіал: вбиті росією. Михайло Солошенко, 29 років, Сумщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Михайло Солошенко

Михайлові Солошенку було 29 років. Він загинув на початку березня 2022 року на Сумщині, коли їхав із села Токарі до обласного центру. Разом з Михайлом загинули також його дружина Інна та їхній маленький син Єфрем. Їхнє авто росіяни розстріляли з танка.

«Брат їхав з родиною на Суми. Зник зв’язок і він не приїхав сюди. Взагалі зник…», – писала у ті березневі дні сестра Михайла, Аля.

Згодом Аля дізналася, що її брат загинув. Відомо, що Михайло з сім’єю виїхав з Токарів 7 березня. Уже 13-го числа Солошенків поховали.

Михайло Солошенко жив у селі Токарі Лебединського району Сумщини. Був випускником інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету. У виші висловили співчуття з приводу трагічної загибелі Михайла та його сім’ї від рук російських окупантів.

Однокурсники та друзі пригадують Михайла як простого працелюбного хлопця, добру та щиру людину.

«Навчались разом, був позитивний і завжди привітний», – написала знайома Яна. «Михайло був гарним студентом, добрим товаришем. Закінчив університет, одружився, народився син… Молода родина, тільки жити й жити, народжувати дітей, робити добро…», – сказали знайомі загиблого.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/