Меморіал: вбиті росією. Костянтин Третяков, 62 роки, Часів Яр, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Костянтин Третяков

62-річний Костянтин Третяков загинув у Часів Ярі на Донеччині. 8 листопада 2022 року росіяни обстріляли це місто, що неподалік Бахмута. Костянтин загинув на подвір’ї власного дому. Рівно за місяць до того там само ворожа атака забрала життя його дружини Олени.

Костянтин Третяков багато років працював на вогнетривкому комбінаті в Часів Ярі. Починав як простий робітник, а згодом став генеральним директором підприємства.

«Костя був добрим сім’янином, яскравою, компанійською та веселою людиною. Пам’ятаю, коли він лише починав роботу на комбінаті, ми разом були ведучими концертів, конкурсу краси. Костянтина всі знали. Він був депутатом міської ради, балотувався на посаду мера», – розповіла директорка Часовоярського палацу культури та подруга родини Катерина Бубнова.

Дружина Костянтина, Олена, також працювала на вогнетривкому комбінаті. Це була знана у місті Часів Яр родина. Їхній син Михайло – відомий тренер з легкої атлетики. Костянтин, пригадує Катерина Бубнова, теж любив спорт та вів активний спосіб життя.

Під час повномасштабної війни, попри ворожі обстріли, подружжя Третякових не покидало Часів Яр. Допомагали людям, які стали вимушеними переселенцями – зокрема, шукали житло для тих, хто виїхав із Попасної.

Після того, як 8 жовтня загинула Олена Третякова, син забрав Костянтина до Білої Церкви на Київщину. У Часів Яр в листопаді чоловік приїхав, аби вшанувати 40 днів пам’яті про дружину.

«Олена та Костянтин дуже кохали один одного», – каже Катерина Бубнова.

Подружжя Третякових поховали поряд у місті Часів Яр.

У Костянтина та Олени залишилися син Михайло та онучка Кіра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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