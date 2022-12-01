Меморіал: вбиті росією. Наталя Христенко, Херсон, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталя Христенко

Наталія Христенко загинула 24 листопада 2022 року під час російських обстрілів Херсона. Загинув також чоловік Наталії.

Наталія була співробітницею Херсонського театру імені Миколи Куліша. Багато років працювала там касиркою.

«Під обстрілами у Херсоні загинула наша колега Наталя Христенко. Світла пам’ять. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – сказали в театрі.

Подруга Влада Бєлозеренко розповіла, що Наталія була надзвичайно світлою людиною, інтелігентною, особливою.

«Я могла сто років вже не працювати в театрі, але вона віталась завжди так світло і щиро, ніби я тільки-но випустила першу прем’єру. Новина про її загибель викликала в мене фізичний біль», – сказала Влада.

У Наталії Христенко залишилися донька та онук.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/