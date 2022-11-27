Меморіал: вбиті росією. Михайло Боровик, 1 рік, Кам’янка Запорізької області, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Михайло Боровик

Михайликові Боровику був один рік і вісім місяців. Він загинув у Кам’янці Запорізької області – 26 серпня 2022 року окупанти обстріляли один з житлових будинків селища, де мешкав хлопчик зі своєю родиною. На дитину впали плити верхнього поверху. Від обстрілу росіян загинули також 29-річна матір Анастасія та 8-річний брат Роман.

Михайлик був дуже бажаною дитиною. Він лише починав пізнавати світ.

«Він, наче ураган: там побіг, там щось тягне, там розкидав. Коли ми були в гостях у них, багато усміхався, тягнув ручки. Трішки вже говорив, мугикав. Грався зі своїм старшим братиком Ромчиком», – пригадала подруга матері і хрещена хлопчика Єсенія.

Влітку родина їздила на море в Бердянськ. Часто відпочивали на дачі батька хлопчика. Дуже любили хлопчика також бабуся і дідусь. Мама Анастасія якраз збиралася віддавати сина в садочок. Жінка хотіла вийти на роботу з декретної відпустки. Але всі плани та мрії цієї сім’ї зруйнували росіяни, які забрали життя Анастасії та її двох синів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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