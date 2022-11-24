Меморіал: вбиті росією. Ветеран Артем Ніколенко, 21 рік, Ізюмський район, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією:

21-річного Артема Ніколенка російські військові вбили в селі Діброва Ізюмського району на Харківщині. Його разом із вітчимом Арсеном Амбарцумяном розстріляли проти ночі 9 вересня 2022 року. Рідний дядько Артема Олексій розповів, що очі обох загиблих були зав’язані вишитими рушниками.

Артем Ніколенко – колишній військовий, у 2019-му воював проти Росії у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Після окупації Ізюма та околиць він сховав свою форму, адже російська армія влаштувала полювання на тих, хто був військовим. До оселі Артема кілька разів приходили з обшуками. Його та вітчима катували, вимагаючи віддати супутниковий телефон, який, на думку російських військових, був у чоловіків.

«Артем сказав, що його підвішували. Ноги були сині, по ногах били… У чоловіка біля вуха – синє було, казали, що струмом їх били», – розповіла Вікторія Ніколенко, мама Артема та дружина Арсена.

Проти ночі 9 вересня до їхнього будинку знову приїхали окупанти.

«Я ще кажу: Чого ви в такий час приїхали, о 12-й ночі? Приїхав, кажуть, слідчий, їх не допитали, треба допитати. Ми зараз їздимо і збираємо тих, кого повідпускали. Я спитала: «Ви їх не вб’єте?» Вони: «Ні, зараз їх допитають, і вони прийдуть», – розповіла Вікторія.

9 вересня, коли в Діброву зайшли Збройні сили України, Артема знайшли у лісі мертвим. Експерти встановили: крім вогнепального поранення в голову, в чоловіка були також множинні переломи черепа.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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