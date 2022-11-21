Меморіал: вбиті росією: Майя Стройнова, 81 рік, Миколаїв, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Майя Стройнова

7 травня 2022 року внаслідок російськи обстрілів Миколаєва постраждали 27 людей. Ця ворожа атака забрала життя 81-річної вчительки Майї Стройнової. Майя Данилівна викладала російську мову та зарубіжну літературу в Миколаївській школі №33.

«Сьогодні «рускій мір» прийшов у дім моєї викладачки зарубіжної літератури і російської мови. Співчуття родині Майї Данилівни», – сказала одна з колишніх учениць жінки.

Христина, ще одна випускниця школи №33, пригадує свою вчительку справедливою, позитивною та душевною людиною.

«Наш клас був останнім випуском у 2005 році під керівництвом Майї Данилівни. Ми пишаємося, що були учнями найнеймовірнішої вчительки та класної керівниці з великої літери! Такою вона залишиться у пам’яті назавжди», – розповіла Христина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/