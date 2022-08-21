В Україні створять єдину систему екстреної допомоги. На неї зможуть звертатися люди, що не знатимуть державної мови.



Створення єдиної системи екстреної допомоги – це одне із євроінтергаційних зобов’язань України рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроєкт”, йдеться в повіджомленні МВС України.

Ця система матиме номер “112”. На матимуть змогу звертатися люди, що не володіють дердавною мовою.

“Щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112”, зазначають у МВС України.

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