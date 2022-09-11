Українців просять мовчати про звільнення міст та сіл – Міноборони

Українців просять мовчати про звільнення міст та сіл. Відповідну заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності, передає NNS.

“Серед так би мовити «звільнених» у ваших постах зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бойовими, а є навіть таке, звільнення яких немає в планах на найближчі дні”, написала вона.

Окрім того, Ганна Маляр пояснила коли можна говорити, що місто або село контролюється ЗСУ.

Коли населений пункт захищений та правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи;

Якщо наші військові фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що Україна його контролює;

Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення.

Як убезпечити себе від неправдивої інформації?

Читати офіційні джерела органів влади:

Верховний Головнокомандувач (Офіс президента);

Міністр Оборони (Міністерство оборони);

Головнокомандувач (ЗСУ, Генштаб);



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