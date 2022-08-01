Україна отримала перший транш допомоги від ЄС. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ.

Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро, наступний планується завтра. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Unian”, який посилається на телеграм-канал прем’єр-міністра України Денис Шмигаль.

“Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра”, написав Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що 1 млрд євро — це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

Нагадаємо, 12 липня Рада Європейського Союзу затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні один мільярд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги. Водночас, Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що країни ЄС не можуть домовитися про пакет у €8,8 млрд для України, тому Брюссель запропонував виділити €1 млрд у вигляді швидкої фінансової допомоги.

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