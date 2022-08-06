У МЗС пояснили, чому визнали недійсними дипломатичні паспорти 225 нардепів. Там зазначили, що дипломатичні паспорти видаються народним депутатам України виключно для здійснення офіційних відряджень.

Міністерство закордонних справ було змушене визнати недійсними дипломатичні паспорти 225 депутатів Верховної ради, оскільки ті не хотіли віддавати документи на зберігання до МЗС та могли використовувати їх для приватних поїздок.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Суспільне”.

“Відповідно до положення про дипломатичний паспорт, затвердженого указом президента України, після повернення із відрядження в десятиденний термін дипломатичні паспорти мають бути повернені до МЗС на зберігання. За жодних обставин дипломатичні паспорти не можуть використовуватися для приватних поїздок”, пояснили в МЗС.

У пресслужбі додали, що протягом останніх місяців МЗС неодноразово зверталося до народних депутатів із проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною радою для організації цього процесу.

“Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані”, підкреслили у міністерстві.

Відтак МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання.

“Міністерство невідкладно видасть дипломатичні паспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної ради України”, підсумували у Міністерстві закордонних справ.

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