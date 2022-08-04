Суд продовжив термін тримання Медведчука під вартою. Відповідне рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова.

Суд Львова продовжив строк тримання під вартою Віктору Медведчуку без визначення розміру застави. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”. Термін тримання під вартою Медведчуку наразі продовжили до 19 вересня.

“Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року”, зазначили у суді.

Варто додати, що 2 серпня львівський суд залишив без змін ухвалу щодо арешту майна Віктора Медведчука.