Скільки «азовців» перебуває в російському полоні: названо точну цифру (відео)

Стало відомо, скільки «азовців» перебуває в російському полоні. Їх утримують в різних місцях, передає НСН.

До військовополонених «азовців» загарбники застосовують фізичний та психологічний тиск, «вибиваючи» з них зізнання у вигаданих злочинах.

Інформацію про «азовців», які перебувають в полоні, Україна отримує від звільнених з полону захисників. Наших воїнів росіяни тримають у різних місцях. Достеменно сказати, де зараз перебуває той чи інший воїн – неможливо. Про це розповів в інтерв’ю телеведучій Наталі Мосейчук начальник штабу полку «Азов», колишній бранець окупантів захисник та Богдан Кротевич («Тавр»).

«Наразі вони не перебувають в одному місці. І в нас є інформація станом на якусь дату, наприклад 28 грудня 2022 року. За місяць людину могли перевести в інший заклад, її стан міг як покращитися, так і погіршитися», сказав він.

Скільки «азовців» перебуває в російському полоні: відео

За його словами, в полоні росіян залишаються 729 бійців «Азова». Про місце перебування та стан полонених, яких досі не вдалося визволити, інформацію збирають від захисників, які повернулися додому у рамках обмінів.

«Вони кажуть, коли бачили якогось побратима і в якому стані. Стан у них, м’яко кажучи незадовільний. Все одно (російські окупанти. – ред.) застосовують фізичний і психологічний вплив», додав захисник.

Ще один захисник «Азовсталі» Ілля Самойленко («Гендальф») наголосив, що, знущаючись з полонених «азовців», російські загарбники чудово розуміють, що актуальної та цінної інформації вони не отримають. Тому що люди, які місяцями перебувають у полоні, нею просто не володіють. Однак головна мета ворога – змусити українців дати «свідчення», які б підтвердили брехню Кремля щодо «нацизму» в Україні та «злочинів», які українські захисники нібито масово скоювали проти мирних жителів, зокрема, на Донбасі.