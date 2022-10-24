Що робитимуть капелани у лікарнях – МОЗ

У МОЗ розповіли, що робитимуть капелани у лікарнях України. Їх робота прирівняна до посади лікаря і психолога.
Капелани офіційно працюватимуть в лікарнях. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті МОЗ. До Національного класифікатора медичних інтервенцій включено такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка, що, зокрема, є невід’ємною складовою паліативної допомоги.
«В умовах повномасштабної війни в Україні дуже важливо запровадити цілісний підхід до надання медичної допомоги, що враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта», розповіли у МОЗ.
Капеланська опіка поширюється не тільки на пацієнтів, а також на членів їхніх сімей, медичних працівників та інший медичний персонал.
Капелани вже офіційно працюють у лікарнях Івано-Франківської, Київської та Львівської областей.
Зазначимо, що в багатьох країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря і психолога. Окрім того, він є повноправним членом мультидисциплінарної команди медичного закладу.
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