Олександр Кубраков розповів, який перший український аеропорт може відновити роботу. За його словами для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів.

Львівський аеропорт може першим відновити свою роботу за умов гарантій безпеки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Інтерфакс Україна”.

“Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся”, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, небо над Україною закрито з першого дня війни 24 лютого.

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