“Нова Пошта” і ДСНС почали розробку роботів-саперів. Вони зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх.

Наразі фахівці працюють над двома видаим роботів-саперів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

Один вид роботів-саперів займатиметься розмінування водойм, а інший вид – для суші. Для них ДСНС розробило основні вимоги, а компанія “Нова пошта” взяла на себе відповідальність за технічний напрям і залучення нових партнерів.

“Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. А ми у Новій пошті накопичили чималий досвід у сфері роботизації. Разом з українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя”, повідомив директор з розвитку Нової пошти .

В майбутньому компанії планують розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу.

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