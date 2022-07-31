Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова – Скібіцький

Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова. Повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, настрій мешканців окупованого Криму змінився.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Радіо Свобода”.

«Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю», сказав Скібіцький.

Нагадаємо, у лютому 2014 року в Криму з’являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня тогороку на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

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