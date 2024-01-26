Українцям розповіли, як говорити з людьми, що пережили полон. Корисні поради надали у Міністерстві юстиції. Повідомляє НСН

Фахівці пропонують використовувати термін «ветерани / ветеранки, які пережили полон», не посилаючись на офіційний статус, а враховуючи наявність досвіду перебування в полоні.

Для людини перебування в полоні пов’язано з тотальним контролем над її життям, відсутністю можливості себе захистити, що само собою дуже небезпечно.

«Такий досвід впливає на психоемоційний стан особистості, часто глибоко змінює її. У людини може бути втрачене почуття базової довіри до світу, довіри до інших людей та може порушуватися віра в себе. Тому на відновлення здатності довіряти можуть знадобитися роки та неабияка підтримка», йдеться у повідомленні.

Як говорити з людьми, що пережили полон

Людям, які комунікують з тими, хто пережив полон, варто знати зокрема такі правила спілкування:

не запитуйте про травматичний досвід просто з цікавості. Будь-який інтерес до історії людини повинен бути суто професійним, а не особистим. Професійний інтерес може бути таким: лікарю необхідно знати про травми, юристу потрібно задокументувати свідчення. Приклад особистого інтересу: “А як там було?”

без дозволу людини не торкайтеся до її тіла, не обіймайте, не чіпайте її особисті речі

не змінюйте різко, без попередження спільно визначені плани

не можна проявляти контроль й обмежувати автономію людини

не можна підтримувати спроби людини ігнорувати прояви фізичного болю, який є наслідком перебування у полоні

не можна знецінювати досвід полону, не говоріть: “Нічого страшного”, “Забудь” тощо

не давайте нереалістичні надії чи малоймовірні для реалізації обіцянки

не варто бачити в людині тільки “жертву” і жаліти. Якщо людина вижила в полоні, значить завжди було щось, що допомогло там вижити.

не варто надмірно “героїзувати”. Безперечно потрібно мати неабияку мужність і силу, щоб витримати полон і тортури. Але роль героя може бути занадто тяжкою ношею, щоб нести її щодня.