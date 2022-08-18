Через додаток “Дія” українці зможуть купувати облігації внутрішньої держпозики, – заступник голови ОП Ростислав Шурма

Через додаток “Дія” українці зможуть купувати облігації внутрішньої держпозики. Таким чином люди допоможуть фінансуванню дефіциту держбюджету.

Зараз громадяни також мають можливість купувати ОВДП. Але їх доступність для населення залишається під питанням.Про це NNS дізнався з повідомлення Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«Ми плануємо це вирішити найближчими тижнями разом із Міністерством цифрової трансформації», сказав заступник голови ОП Ростислав Шурма в ефірі національного телемарафону.

Зараз доступність облігацій внутрішньої держпозики для населення залишається під питанням. Проте цю проблему мають вирішити найближчим часом.

Ростислав Шурма вважає, що держоблігації повинні зацікавити населення, оскільки ставка за ними вища, ніж пропонують комерційні банки за депозитами. Також у них вища надійність ніж у приватних чи державних банках.

Сьогодні у банках перебувають понад 400 млрд грн населення. Ці кошти є потенційно джерелом вкладень в ОВДП.

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