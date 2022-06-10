Майже 9 мільйонів українців мають укласти новий договір на постачання газу. Якщо нового договору не буде, доведеться платити за ринковими тарифами, а вони у рази вище тих, які пропонують населенню за стандартними договорами постачальники.

У мільйонів українців з червня змінився постачальник газу, нагадує NNS.

В компанії «Нафтогаз України», яка продовжила клієнтам договори на постачання «блакитного» палива автоматично, обіцяють забезпечити постачання теплоносія людям, які залишилися без постачальника — деякі компанії не можуть зараз працювати.

«З 1 червня 2022 року 8,8 млн. українських домогосподарств опинилися у ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію. Тому тепер вони отримуватимуть газ від постачальника «останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує газопостачальна компанія «Нафтогаз України», — зазначили у компанії.

Кого це стосується?

Інформація актуальна для клієнтів, які нещодавно отримували газ від облгазів і місьгазів у таких областях:

Вінницькій,

Волинській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Закарпатській,

Запорізькій,

Івано-Франківській,

Київській,

Львівській,

Миколаївській,

Рівненській,

Сумській,

Харківській,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Чернігівській.

У «Нафтогазі» очікують, що найближчим часом таких клієнтів буде переведено на стандартні контракти з компанією, щоб ціна для споживачів «останньої надії» стала 7,96 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Українці, для яких компанія стала постачальником «останньої надії», можуть самостійно подати заявку та стати клієнтом «Нафтогазу», подавши відповідну заявку.

Нагадаємо, тариф “Річний” діяв до 30 квітня 2022 року. А з травня регіональні постачальники не можуть виконувати свої функції. Тому близько 9 мільйонів клієнтів залишилися без постачальника газу, і їх передали постачальнику “Останньої надії”.