Коли потрібно подавати документи на субсидію, – Мінсоцполітика

У Мінсоцполітики розповіли, коли українцям потрібно подавати документи на субсидію. Людям, що подавали документи минулого року, субсидію призначать автоматично.

Для отримання субсидію на наступний опалювальний сезон можна подавати протягом 2-х місяців після 1-го жовтня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Мінсоцполітики.

“З дня старту опалювального періоду це можна зробити протягом двох місяців, і субсидію буде призначено з початку опалювального періоду”, розповів Міністр соціальної політики Віталій Музиченко.

Він уточнив, кому з українців субсидію перерахують автоматично.

“Ті люди, які раніше отримували субсидію, а це майже 2,5 млн домогосподарств, щодо них приймаються автоматичні рішення, якщо не змінився склад домогосподарств”, додав міністр.

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