Кількість жертв серед мирного населення України різко зросла – в ООН назвали причини

Кількість жертв серед мирного населення України різко зросла у березні. Тільки серед дітей кількість вбитих або поранених в цьому місяці сягнула 57!

В ООН пояснили причини, передає НСН з посиланням на Sky News.

ООН зафіксувала різке зростання кількості жертв серед мирного населення України. За даними Управління з прав людини Організації, за останній місяць щонайменше 57 дітей було вбито або поранено.

Це вдвічі більше, ніж у лютому. Причина в тому, що російські війська посилили свої атаки.

Також моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що вона підтвердила, що в березні в Україні було вбито або поранено щонайменше 604 мирних мешканців, що на 20% більше, ніж попереднього місяця.

Березневе збільшення кількості жертв серед цивільного населення відбулося головним чином через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів, що барражують, територією України, а також збільшення кількості повітряних бомбардувань поблизу лінії фронту, — заявили в Бюро з прав людини

Більшість жертв серед цивільного населення (93,5%), а також найбільші збитки освітнім та медичним установам відбулися в районах, контрольованих Україною.

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